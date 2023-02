FOTO | Punti di sutura per Samoa Joe dopo il match contro Darby Allin

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ieri notte a Dynamite,Joe esi sono affrontati in un No Holds Barredcon in palio il TNT Title. Alla fine ha prevalso la “n Submission Machine”, che si è così ripreso la cintura. Ora Joe è un two time TNT Champion. Ilè stato molto duro e fin dalle prime fasi, ilno ha riportato un brutto taglio al volto che richiestodi. Joe ha poi condiviso sui social l’immagine. Brutto taglio When you gaze upon me, know you are in the presence of your betters. The King has Spoken. pic.twitter.com/9FQRbUuul1—Joe (@Joe) February 2, 2023