Fortino Stadium con Vlahovic in più | Juventus | salvagente Coppa Italia Ma la Lazio fa sul serio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lanon perde da 18 partite interne di. La sfida dei quarti di finale contro laperò arriva in un momento in cui i precedenti e i numeri contano davvero poco. Per la prima volta Allegri ha parlato di salvezza dopo la sconfitta col Monza e la competizione nazionale può essere il verodi una delle stagioni più difficili della storia bianconera. Torna Dusandal 1?, mentre Paul Pogba deve rimandare l’appuntamento con l’esordio per un fastidio al flessore. Sono loro i due nuovi acquisti per un girone di ritorno senza ambizioni in campionato, ma con le coppe da non snobbare. Alle 21 di giovedì il primo appuntamento contro ladi Maurizio Sarri, che sulla panchina biancoceleste non ha ancora mai vinto contro la sua ex ...