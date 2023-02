Formazione | alternanza scuola-lavoro | fondo per indennizzo infortuni mortali

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si procede verso unper l’dell’o mortale durante lo svolgimento delle attività formative. Ad annunciarlo è il ministro del, Marina Calderone. Dieci milioni di euro la dotazione finanziaria delper il 2023 così da poter rispondere alle richieste per eventi occorsi a partire dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della disciplina che regola l’. Due, invece, i milioni destinati alper ciascun anno a partire dal 2024. La misura, rende noto il ministero, sarà inserita in uno dei decreti di prossima emanazione. Ad essere assicurati saranno gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e...

Dieci milioni di euro la dotazione finanziaria del fondo per il 2023 così da poter rispondere alle richieste per eventi occorsi a partire dal 1 gennaio 2018, data di entrata in vigore della disciplina