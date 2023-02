Fonte Nuova | in migliaia per l’ultimo saluto a Simone e Alessio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) In tanti sono accorsi per dareai due cugini,Guerrieri eRamazzotti, morti entrambi a 21 anni nel tragico incidente stradale che si è verificato sulla Nomentana, tra giovedì e venerdì scorso. Uno schianto che non ha dato scampo neanche ad altri tre amici del gruppo, Flavia, Valerio e Giulia. Inper dareLe due bare bianche sono arrivate nella chiesa di Gesù Maestro a Tor Lupara alle 14. Intra parenti, amici e conoscenti si sono stretti nel dolore per la tragica morte dei due cugini.sono cresciuti insieme. Stessi anni, stesse esperienze di vita, amici condivisi, la passione per il ...