Fiumicino | agevolazioni Tari 2023 per famiglie | a chi spettano e come richiederle

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 febbraio 2023)– È stato approvato il bando per il riconoscimento delleTA.RI.per le utenze domestiche. La domanda per ottenere il beneficio della riduzione dovrà essere presentata dall’intestao dell’utenza entro il 15 marzo. Chi può fare domanda Sono previsteper: –residenti con almeno un componente con disabilità grave e non autosufficienza e ISEE fino a 25.000 euro; –residenti composte da soggetti che abbiano compiuto 65 anni d’età e con ISEE fino a 20.000 euro; –monoreddito con ISEE fino a 15.499 euro. Lenon sono cumulabili tra loro e possono essere riconosciute solo se i pagamenti per gli anni precedenti sono stati effettuati ...