FIORENTINA-TORINO 2-1 Jovic | Ikonè | Karamoh

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Labatte ilnella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia allo Stadio Artemio Franchi è va in semifinale di Coppa Italia per la seconda stagione consecutiva. Nel primo tempo il palo nega la rete al destro di Mandragora, nella ripresafirmano il 2-0, sembra finita ma un sussulto del Toro conla riapre a tempo scaduto, poi Terracciano è decisivo su Sanabria. MATCH CENTER Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Colpita a freddo, da un gol scaturito da un rimpallo in area, la Fiorentina ha saputo reagire e raddrizzare il match, fino a rischiare seriamente di vincerlo. E così, dopo le iniziali difficoltà ...