(Di giovedì 2 febbraio 2023) Di seguito il sestetto designato per, 21a giornata di Serie A:h. 18.00Carbone &nda...

Ecco tutte le designazioni arbitrali:Cremonese - Lecce, Orsato; Roma - Empoli, Dionisi; Sassuolo - Atalanta, Marcenaro; Spezia - Napoli, Di Bello; Torino - Udinese, Prontera;, ...Var: Guida Avar: Pezzutoore 18.00 Pairetto Carbone " Giallatini Iv: Gariglio Var: Di Paolo Avar: Serra Inter " Milan ore 20.45 Massa Bindoni " Imperiale Iv: Sozza Var: Mazzoleni ...

Fiorentina vs Bologna Zerocinquantuno.it

Fiorentina-Bologna, arbitra Pairetto. Di Paolo al Var Fiorentina.it

Fiorentina-Bologna, arbitra Pairetto: la designazione completa | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Verso Fiorentina-Bologna, già 1500 biglietti venduti per il settore ospiti Tuttobolognaweb

Pronostici Serie A, Fiorentina - Bologna: le quote Assopoker

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sarà Davide Massa ad arbitrare Inter-Milan, sfida in programma domenica 5 febbraio alle 20.45 e valido per la 21esima giornata di Serie A. Arbitri Serie ...