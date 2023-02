Finn Wolfhard sul coming out di Noah Schnapp | “Sono orgoglioso di lui”

(Di giovedì 2 febbraio 2023), interprete di Mike in Stranger Things, ha commentato ilout di, dicendosidel collega, che nella serie Netflix interpreta Will, personaggio che nell’ultima stagione ha fatto capire di essere gay e di essere innamorato proprio di Mike. Le sequenze di Stranger Things 4 che hanno lasciato emergere il sentimento nutrito da parte di Will nei confronti di Mike,state sicuramente tra le più emozionanti della stagione. Qualche tempo dopo il rilascio degli episodi su Netflix,ha scelto di fareout tramite un video pubblicato su TikTok. Adesso,ha ricordato la sua reazione al video, mostrando tutto il proprio ...

