Finn Wolfhard | “Jesse Eisenberg mi ha aiutato a gestire gli attacchi di panico”

Leggi su screenworld

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ha dato un consiglio asu comeglidi. L’attore di The Social Network ha raccontato aun consiglio che il regista Greg Mottola gli aveva dato nel 2009 sul set di Adventureland: “Stai facendo un lavoro che è emotivamente molto esposto e pubblicamente orribile. Sarei sorpreso se tu non avessidi, e ti prego di non preoccuparti mai“, ha dettodi. “Questo è un mezzo bidimensionale e non stiamo vedendo quello che c’è nella tua testa”. Mi ha cambiato la vita perché sono riuscito a prendere le mie ansie più seriamente e a capire che è giusto provare queste cose in un ...