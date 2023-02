Finn Wolfhard | gli attacchi di panico e il supporto di Jesse Eisenberg | “Mi ha detto che da giovane era molto ansioso”

(Di giovedì 2 febbraio 2023), interprete di Mike, ha svelato alcuni consigli ricevuti dasul set di When You Finish Saving The World, per aiutarlo a superare i frequentididi cui ilattore soffre.ha ricordato, in un intervista a Indiewire, le parole di: “Ma sai chi sono ? Sono la persona più ansiosa del mondo!”;ha poi commentato: “Sul set ero nervoso e rigido, era il mio primo film da adulto.”, in una precedente intervista a GQ, aveva a sua volta rivelato i consigli ricevuti dal regista Greg Mottola nel 2009, al suo primo ruolo da protagonista in Adventureland, per superare l’ansia del grande momento: “Stai facendo un lavoro che ti ...

La carriera di, classe 2002, è stata lanciata grazie a Stranger Things , ma l'esperienza del giovane attore sul set non è stata tutta rose e fiori. In una recente intervista ai microfoni di GQ ha ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo In un'intervista rilasciata a GQ, interprete di Mike Wheeler nella serie Netflix Stranger Things , ha espresso ammirazione per il compagno di set Noah Schnapp , che lo scorso gennaio ha fatto coming out in un video su ...

Stranger Things, Finn Wolfhard supporta il coming out di Noah Schnapp Sky Tg24

Stranger Things 5, Finn Wolfhard sul coming out di Noah Schnapp: 'Sono orgoglioso di lui' Everyeye Serie TV

Stranger Things, Finn Wolfhard confessa: "Sul set avevo attacchi di ... Movieplayer

Stranger Things: Finn Wolfhard difende le sue abilità da baciatore BadTaste.it TV

Stranger Things, Finn Wolfhard: "Sarebbe ridicolo andare oltre la ... BadTaste.it TV

Finn Wolfhard, giovanissimo interprete di Mike, uno dei personaggi principali di Stranger Things, ha raccontato dei continui attacchi di panico sofferti e di come non fosse ancora pronto per parlarne.Finn Wolfhard, il Mike Wheeler di "Stranger Things", rivela la propria stima per il compagno di set che lo scorso mese ha fatto coming out.