Fialdini e Toffanin | le conduttrici ai ferri corti? La verità sul loro rapporto | “Non mi piace”

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) In questi ultimi anni la concorrenza in televisione è davvero diventata un campo minato, e secondo alcuni rumor Francescae Silviasarebbero già da tempo ai. Non è la prima volta nel campo della televisione italiana che si parla di presunte ‘competizioni’ tra conduttori. Tra le più chiacchierate di sempre, infatti, c’è stata quella tra Mara Venier e Barbara D’Urso, quando quest’ultima conduceva lo show della domenica per Mediaset. FrancescaSilvia– AltraNotizia – Fonte Foto GoogleAllo stesso modo, in passato si è anche parlato della presunta competizione tra Milly Carlucci e Maria De Filippi per iprogrammi del sabato sera della tv italiana, ma ecco che questo tema scottante colpisce anche a ...