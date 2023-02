Festival di Sanremo #story | gli anni ‘80 e la magia dell’halo iconic look

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il viaggio nella macchina nel tempo ci porta ora negli Eighties, decennio «esagerato» in cui anche i beautyavvistati sul palco dell'Ariston si fanno ancora più audaci e sperimentali. Tra smokey eyes marcati e capelli a tutto volume, ci soffermiamo però su un trucco occhi dal Dna angelico, sfoggiato da Tiziana Rivale fino ad Anna Oxa: l'halo, ritornato in auge nell'era social

Ma che bel Paese, il bel Paese! Si discute, ci si azzanna sulla partecipazione di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, aldi, qualcuno pone la pregiudiziale che lo si manderà in onda solo se parlerà di pace, quando la realtà vera è che l'unica ragione per la quale è stato chiamato è quella di un omaggio ...Colpaccio di Amadeus che nell'edizione delle 20 del Tg1 di mercoledì 1 febbraio ha svelato nuovi ospiti internazionali aldi. Si tratta della band inglese dei Depeche Mode, leggende del pop elettronico. Per la band formata dal cantante Dave Gahan e dal chitarrista Martin Gore (lo storico tastierista Andy ...

I Depeche Mode ospiti internazionali della finale del Festival di Sanremo 2023 Fanpage

Sanremo 2023, i Depeche Mode ospiti nella Serata Finale Tvblog

Sanremo 2023, Amadeus annuncia i super ospiti della finale: sono i Depeche Mode La Gazzetta dello Sport

Con rischio anarchici Festival di Sanremo blindato Agenzia ANSA

Anarchici, Festival di Sanremo blindato RaiNews

Al festival si aggiungeranno altri 150 agenti oltre ai cento già previsti. Si temono azioni in tutta Italia, l’attivismo dei gruppi su Telegram. Il rischio di saldatura con movimenti di matrice marxis ...Decima e ultima puntata del podcast di Vanity Fair dedicato al decennio più leggendario e memorabile del Festival di Sanremo: gli anni Ottanta. Ricordi, aneddoti e curiosità di Sanremo 1989 raccontati ...