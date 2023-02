Colleghi sotto shock Sotto shock tutti i dipendenti della fabbrica di abbigliamento Belvest, tanto che l'ha sospeso il lavoro in segno di rispetto. Michele non era sposato e non aveva figli: ...L'uomo era dipenete di un'di alta sartoria, conosciuta per la qualità delle sue lavorazioni. Si era occupato per 30 anni del controllo finale dei capi d'abbigliamento, pronto a segnalare con ...

Padova, festeggia in azienda per la pensione: muore nell'ultimo giorno di lavoro Gazzetta del Sud

Padova, muore in azienda per un malore l'ultimo giorno di lavoro Sky Tg24

Muore in azienda nel suo ultimo giorno di lavoro: aveva portato i pasticcini per festeggiare la pensione Corriere

B.Braun festeggia lo storico ad Benatti il Resto del Carlino

Buon compleanno Gifer: l'azienda festeggia oggi a Trani il suo quinto anno di attività TraniViva

Stava festeggiando con i colleghi in azienda l’agognata pensione, ma mentre tutto era pronto per il brindisi l’uomo, Michele Barco, 59 anni, è stato colto da un malore ed è morto.Stava festeggiando con i colleghi in azienda l’agognata pensione, ma appena prima del brindisi Michele Barco, 59 anni, è stato colto da un malore ed è morto. E’ accaduto ieri alla Belvest di… Leggi ...