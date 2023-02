Festa del Mandarino dei Campi Flegrei | sabato e domenica a Bacoli

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Continua nel 2023 la lunga kermesse della decima edizione della “deldei” iniziata con successo il 7 dicembre 2022 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e per poi continuare, sempre a dicembre, sull’isola di Ischia.4 e5 febbraio 2023, dalle ore 9.30 alle ore 15.00, come da tradizione, sarà ospite di Villa Ostrichina nel parco Vanvitelliano dinel magico scenario, sospeso tra natura e storia, della casina vanvitelliana poggiata sulle acque del lago Fusaro. Due giorni intensi ed interessanti in cui ilflegreo si fa portavoce e momento di conoscenza di cultura del territorio: arti figurative, enogastronomia, artigianato locale, prodotti dell’orto, presentazione di libri. Parteciperanno ...