Ferrari - Il 2022 è da record | E quest' anno sarà ancora più forte

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lacontinua, inarrestabile, ad aggiornare i proprifinanziari: il bilancio delè stato chiuso con i nuovi massimi storici in termini di vendite, fatturato e utili. E il 2023 potrebbe riservare ulteriori sorprese positive grazie a un portafoglio ordini alimentato da una domanda sempre elevata. Consegne e ricavi. Le consegne sono cresciute del 18,5%, arrivando a ben 13.221 unità, per il 78% legate ai nove modelli endotermici in gamma e per il 22% alle tre ibride. A trainare le performance commerciali sono state la Portofino M, la famiglia SF90, la 296 GTB e la 812 Competizione, mentre in termini geografici spicca la crescita dell'area composta da Cina, Hong Kong e Taiwan, con un +72,6%. La regione Emea ha registrato un aumento dell'8,5%, le Americhe del 21,8% e l'Asia-Pacifico del 17,1%. I ricavi, grazie all'aumento ...

ha chiuso il 2022 con un utile netto di 939 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto a un anno fa. L'eps diluito è pari a 5,09 euro (+13%). I ricavi netti sono saliti del 19,3% a 5,095 miliardi di euro. Le consegne totali sono pari 13.221 unità.

Ferrari ha chiuso il 2022 con un utile netto di 939 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto a un anno fa. L'eps diluito è pari a 5,09 euro (+13%). I ricavi netti sono saliti