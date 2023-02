(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lacontinua a inanellaresucommerciali: l’azienda di Maranello, infatti, ha chiuso il 2022 con consegne totali pari a 13.221 unità, in aumento del 18,5% rispetto al 2021. Il tutto rimanendo fedele alla tradizionale filosofia di proporre un’auto in meno rispetto a quelle richieste dal mercato. I ricavi netti sono pari a 5.095 milioni di euro, in aumento del 19,3% rispetto all’anno precedente, con un utile netto di 939 milioni (+13% rispetto agli 833 milioni registrati nel 2021) e una generazione di free cash flow industriale pari a 758 milioni. “Abbiamo dato un premio di competitività fino a 13.500 euro lordi ai. È il riconoscimento pratico per tutto quello che fanno ogni giorno i colleghi”, ha spiegato l’amministratore delegato Benedetto, nel corso di una ...

..., commissioni e potenza economica. Chelsea e Napoli, in questo senso, seppur in maniera ... Piccoli Bologna Acquisti: Kyriakopolus Cessioni: Juwara; Kasisu; Vignato Cremonese Acquisti:; ......51%, mentre rimane indietro, - 1,51%, in vista dei risultati che saranno presentati giovedì due febbraio. In coda al Ftse Mib finisce Recordati - 2,71%, dopo idelle vigilia, ...

Ferrari, guadagni record e soldi ai dipendenti. L’ad Vigna: “Vogliamo competere anche in F1” Il Fatto Quotidiano

La potenza del motore della nuova Ferrari diventa un mistero: È una ... Fanpage.it

Ferrari, che successo: 5 miliardi di ricavi nel 2022 Corriere dello Sport

Qual è lo stipendio di un operaio della Ferrari La somma vi stupirà InformazioneOggi.it

Ferrari (Race): in borsa il titolo continua a sorprendere Money.it

Report ha fatto la scoperta del secolo: a quanto pare gli chef stellati guadagnano di più in televisione che non in cucina. Dai, non l'avrei mai detto!Borsa di Milano oggi 31 gennaio: Ftse Mib chiude positivo, supportato dai guadagni di UniCredit dopo la trimestrale convincente. Il clima generale dei mercati è di attesa per le banche centrali.