(Di giovedì 2 febbraio 2023)per lanel. La società di Maranello (di cui Exor, la holding degli Agnelli-Elkann, è azionista di maggioranza) ha chiuso il bilancio con unnetto di 939di euro, in crescita del 13% sull’anno precedente. Le consegne totali sono pari a 13.221 unità, in aumento del 18,5% rispetto al L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... da seguire CNH Industrial eche alzeranno il velo sui numeri del quarto trimestre e dell'intero 2022 e al test deisarà chiamato anche Risanamento. Stellantis: da seguire il titolo ...Presentazione del match QUI ROMA - Mourinho dovrà ancora fare icon le assenze di Darboe e ... con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a tre composta da, Bianchetti e ...

Ferrari, conti record nel 2022: utile a 939 milioni Calcio e Finanza

Ferrari ha finito la benzina e frena in Borsa aspettando i conti del 2022 Verità e Affari

La Sacmi Avis dà spettacolo ai regionali Brillano Moses, Ferrari, Baldi e Conti il Resto del Carlino

Ferrari: debutto sfortunato per le 296 a Daytona penalizzate dal BOP FormulaPassion.it

"È il momento giusto per togliere i risparmi dai conti correnti" ilGiornale.it

Anche Simone Ferrari, con 7’’24, si è migliorato ottenendo la decima ... Sui 60 Chiara Baldi ha concluso al 13° posto in 8’’43 davanti a Sara Conti (16ª al primato in 8’’58) e a Caterina Vanni (20ª in ...Le tappe della carriera di Jean Alesi, dalla Ferrari alla Benetton, un campione che non ha mai avuto fortuna in Formula 1 ...