Ferlaino | «Milan e Inter sono crollate per aver sbagliato il mercato e determinate scelte»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Corrado, ex presidente del Napoli, ha parlato delestivo delle rivali degli azzurri,. Le dichiarazioni Corrado, ex presidente del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport delestivo delle rivali degli azzurri,. PAROLE – «peril; la Juventus è fuori per la vicenda di cui si è venuti a conoscenza; temevo la Roma, lo confesso, però ha perso a Napoli ed è fuori: in caso contrario, l’avrei considerata ancora un avversario». L'articolo proviene da Calcio News 24.