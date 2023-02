Feltri si smarca sul 41 bis | “È una raffinata forma di tortura”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si discute del regime carcerario del 41 bis e dell'anarchico Alfredo Cospito nel corso della puntata del 2 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione. Ad esporre il proprio punto di vista è Vittorio, direttore editoriale di Libero, che dà un giudizio piuttosto netto sul carcere duro: “Cospito, come tutti coloro i quali abbiano commesso dei reati più o meno gravi, deve essere privato della libertà e incarcerato, su questo non ci sono dubbi. Personalmente nella vita ho rinunciato a tante cose, tranne che alla mia coscienza e la mia coscienza rifiuta di considerare il 41 bis come una misura che non sia unadi. Sono contrario al fatto che il trattamento dei detenuti sia disumano, da questo punto di vista - sottolinea ...