Fedez | “Karate sport inutile” La replica del campione olimpico Busà – Video

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Unoche èil”. Ad affermarlo, durante il suo podcast Muschio Selvaggio. “Ho perso anni della mia vita a imparare cose completamente inutili…. Mossette goliardiche”, ha aggiunto il rapper al quale hato a stretto giro Luigi. Oroa Tokyo 2020, in un post su Intagram scrive: “Ilè una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Faccio questoper difendere il mio, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché ad oggi, siamo campioni olimpici in quest’arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo, qualsiasi esso sia”. ...

"Lo sport, come una canzone, può piacere o non piacere. Ma non credo che sia inutile. Anzi. Invitoad allenarsi con me, per fargli scoprire la bellezza del". È la risposta del karateka siciliano Luigi Busà , medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, al rapperche, in una puntata ...Botta e risposta tra il campione olimpico di, Luigi Busà , e. "Che arte marziale inutile è il. Raga, io sono cintura blu di. Ho perso anni della mia vita a imparare delle cose completamente inutili. Tipo che il pugno ...

Per Fedez, il noto cantante italiano e marito dell'influencer Chiara Ferragni, il Karate "è uno sport inutile". Lo ha detto durante la trasmissione Muschio Selvaggio, spiegando anche di aver praticato ...