Fedez | “Il karate è uno sport inutile” Arriva la pronta risposta del campione olimpico Luigi Busà

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Di scivoloni, essendo spesso e volentieri esposti, ce ne sono tanti. In questi giorni ne èto l’ennesimo per il cantante, che, durante il suo podcast Muschio Selvaggio, ha espresso il suo giudizio sul. Secondo il rapper: “È uno”. Ovviamente tutto ciò ha fatto scattare la rabbia degli appassionati e soprattutto dei praticanti dell’arte marziale. A prendere la parola è stato ildi Tokyosul suo profilo Instagram: “Ilè una delle più antiche arti marziali al mondo, che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri”. E ancora: “Faccio questo video per difendere il mio, la mia categoria e per portare avanti un ...