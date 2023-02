FEDERICO GIRAUDO

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di dalla Reggina. Classe 1998 nato a Cuneo, il terzino mancino arriva a Cittadella dopo aver raccolto 28 gettoni con la squadra dello stretto dal gennaio 2022. Dopo la maturazione nelle giovanili del Torino ha vestito da professionista le maglie di LR Vicenza, Ternana, Cesena e Vis Pesaro. Ail nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con i nostri colori. Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Cambio di casacca per il buschese, calciatore in forza alla Reggina. Per il difensore scuola Toro la destinazione è il Cittadella, formazione veneta impegnata nella lotta per non retrocedere, sempre in Serie B. Il ...E allora, potrebbe tornare di moda il nome di Daniele Donnarumma del Cittadella, tanto più ora che i veneti hanno preso dalla Reggina l'ex rossoverde. Già, ma come Il presidente ...

Nikita Contini (p, titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, S.S.C. Napoli), Emanuele Terranova (d, titolo definitivo fino al 30 giugno 2024, S.S.C. Bari), Warren Bondo (c, titolo temporaneo fino al ...