Fed smorza ancora il passo della stretta monetaria | tassi +25 pb

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Come ampiamente atteso la Federal Reserve ha ulteriormenteto il ritmosua manovra di inasprimento monetario, aumentando idi interesse sul dollaro di 25 punti base (0,25 punti percentuali), in questo modo i fed funds salgono a una forchetta del 4,50%-4,75%. Si tratta del livello più elevato dall'ottobre del 2007. La potata contenuta dell'aumento - dopo quattro consecutivi da 75 punti base lo scorso anno, seguiti da un primo rallentamento a 50 punti base a dicembre - segna una ulteriore riduzione del, mentre anche negli Usa l`inflazione ha mostrato nuove moderazioni.Al tempo stesso, la Fed ha ribadito che saranno "appropriati" ulteriori aumenti idi interesse, in modo da raggiungere un livello "sufficientemente restrittivo" per far tornare l`inflazione al 2%. "Abbiamo ...