Fantacalcio | 5 centrocampisti da non schierare nella 21ª giornata di Serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sfuggiamo via ai malus e ai votacci andando a vedere quali sono i 5da nonper la 21ªdiA. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Quest’anno come noi mai, avere un centrocampo che possa apportare non solo buoni voti ma anche bonus è fondamentale: non c’è da stupirsi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.