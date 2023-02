Fabio Volo torna con un nuovo film | “Meglio una separazione civile che un matrimonio triste | come è successo a me e Johanna”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “unache un”. È questa la profonda consapevolezza a cui è giuntodopo la fine del suo amore con la compagnaMaggy, una presa di coscienza che ha avuto un impatto tale sulla sua vita da esser diventata anche il fulcro prima di un suo romanzo e ora del suo, Una gran voglia di vivere, in uscita il 5 febbraio su Prime Video. “Ci sono spunti autobiografici che poi ho vissuto, mi sono separato dopo dieci anni dalla mia compagna islandese,, con cui ho due figli di 9 e 7 anni. Il camper è un’esperienza fatta personalmente. Lì parcheggio dove voglio e scrivo,faccio quando prendo il Freccia Rossa. Non vedo ...

... il duo che compone La Rappresentante di Lista, insieme al producerGargiulo". La sera di ... Ma questo funziona se sei in piano! Durante le prove Tiziano mi ha preso al, altrimenti per poco ...Cascasse il mondo, da 22 anni ogni giornoconduce in diretta su Radio DeeJay il programma Ildel mattino . Non ha fatto eccezione durante la breve trasferta a Roma dove è venuto a presentare Una gran voglia di vivere , il film ...

Fabio Volo: «Meglio una separazione civile che un matrimonio triste, come è successo a me e Johanna» Corriere della Sera

Fabio Volo torna con un nuovo film: “Meglio una separazione civile che un matrimonio triste, come è… Il Fatto Quotidiano

Fabio Volo: «Baudo mi propose di presentare Sanremo, io rifiutai. I libri I critici si sono arresi, ma all'in ilmessaggero.it

Fabio Volo, raccontiamo una coppia fuori dalla comfort zone Agenzia ANSA

Una gran voglia di vivere", Fabio Volo riletto da Andreozzi Libero Tv

Frasi non dette, piccoli capricci, silenzi, voglia di crescere, ma in direzioni diverse. La coppia immaginata e scritta da Fabio Volo, nel suo romanzo Una gran voglia di vivere, viene trasformata in..In attesa del debutto su Prime Video, il 5 febbraio, del suo nuovo film Una gran voglia di vivere, tratto dall'omonimo libro di Fabio Volo, che ne è anche protagonista con Vittoria Puccini, Michela… L ...