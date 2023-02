F1 | Ford e Red Bull si legheranno dal 2026 nell’anno della rivoluzione delle Power Unit

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ufficiale? Praticamente sì.Performance e RedRacing siin F1 dal, l’anno nel quale ci sarà un passaggio molto importante dal punto di vista tecnico, ovvero la cosiddetta ““. Il glorioso marchio dell’Ovale Blu torna a bussare alle porte del Circus, dopo che l’esperienza si era conclusa nel 2004. Una storia di una certa rilevanza, condita da dieci titoli costruttori e tredici titoli piloti. Ad aver riportato il tutto è stata l’Ansa, che però ha reso noto per errore il comunicato dell’annuncio che probabilmente sarà dato domani a New York, nel giornopresentazionenuova RB19, vettura nata dalla mente geniale di Adrian Newey che va a caccia di conferme nel ...

[Aggiornamento ore 16.50] - Nei lanci delle 16.47 e delle 16.52, l' Ansa ha precisato di aver comunicato per errore l'ufficialità dell'accordo traBull e. La notizia del matrimonio, come vi avevamo preannunciato, era infatti attesa per il giorno della presentazione della nuova RB19, che avverrà domani a New York. Dopo più di vent'anni, ...Non dovrebbe stupire, invece, l'annuncio della collaborazione con. La scelta diBull e AlphaTauri di presentare le proprie vetture del 2023 nella Grande Mela era troppo strana pur essere ...

