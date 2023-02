Ex inviato di "Striscia" a processo per estorsione. Avrebbe costretto l'operatore tv a dargli 60mila euro

L'exdi "la notizia", il sardo Cristian Cocco, di 51 anni , è stato rinviato a giudizio con l'accusa di estorsione. Dovrà comparire il 6 luglio prossimo davanti ai giudici del Tribunale di ...Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare il sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di abbonamento ...

Ex inviato di 'Striscia' a processo a Oristano per estorsione Agenzia ANSA

Cristian Cocco, rinviato a giudizio per estorsione l’ex inviato di Striscia la Notizia Il Fatto Quotidiano

Accusato di estorsione dal suo cameraman: a processo Cristian Cocco, ex inviato di 'Striscia' - sardiniapost SardiniaPost

Ex inviato di "Striscia" a processo a Oristano per estorsione Gazzetta di Parma

Striscia la Notizia al veleno, a processo per estorsione l'ex inviato sardo Cristian Cocco La Nuova Sardegna

L'ex inviato di "Striscia la notizia", il sardo Cristian Cocco, di 51 anni, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di estorsione. Dovrà comparire il 6 luglio prossimo davanti ai giudici del ...