Europei Under 21 | l’Italia di Nicolato nel Gruppo A per le qualificazioni

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Irlanda, Norvegia, Turchia, Lettonia e San Marino. Queste le avversarie della Nazionale21 nelA delleall’Europeo del 2025, che si giocherà in Slovacchia. Il sorteggio di Nyon ha tracciato la strada che porterà alla fase finale, a cui parteciperanno direttamente le vincitrici dei nove gironi e le tre migliori seconde, oltre alle tre nazionali che si guadagneranno la qualificazione tramite gli spareggi tra le altre sei seconde e alla Slovacchia, paese ospitante. Romania e Georgia – ritrova quindi per il terzo Europeo di fila l’Irlanda, già affrontata nella fase di qualificazione a Euro 2021 e in questo biennio: con il 4-1 del 14 giugno dello scorso anno ad Ascoli Piceno, tra l’altro, la squadra di Paoloconquistò proprio il pass per le finali. La Norvegia, uscita invece dalla terza ...

