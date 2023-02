Europa sempre più green grazie alle rinnovabili | chi fa meglio

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’anno 2022 è stato eccezionale per le fontiin, in particolare per l’energia eolica e solare, che hanno fornito un sostegno critico al sistema elettrico europeo durante un periodo di grave difficoltà. Queste fonti hanno coperto il 24% della produzione di energia elettrica europea e hanno evitato l’importazione di 70 miliardi di metri cubi di gas, a un costo di quasi 100 miliardi di euro, secondo lo studio “More renewables, Less inflation” di E3G ed Ember. Le nuove installazioni nel 2022 Lo scorso anno si è registrato un forte aumento delle installazioni di fontiin, con 15 GW di nuovi impianti eolici e 41 GW di nuova capacità fotovoltaica. Le installazioni eoliche sono cresciute del 33% rispetto all’anno precedente, come riportato dal rapporto annuale di Wind Europe, con la ...