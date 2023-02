Etoile de Besseges 2023 | seconda tappa neutralizzata | corridore rischia di cadere nel vuoto VIDEO

(Di giovedì 2 febbraio 2023) E’ successo dell’incredibile durante ladell’de Bessèges: la corsa è stataquando mancavano 22 km al traguardo, a causa di una maxicaduta in gruppo che ha messo a rischio la vita di diversi corridori. Sfiorata una vera e propria tragedia in Francia, dove Valentin Ferron,della TotalEnergies, è riuscito a salvarsi e nonnel burrore, aggrappandosi alla balaustra di un ponte. Tanti i corridori coinvolti, ma bisognerà ancora attendere per avere notizie sulle condizioni degli atleti. SportFace.

Primo giorno di febbraio, primo giorno di due brevi corse a tappe in Europa - la Volta Valenciana in Spagna e l'dein Francia - e diversi spunti interessanti di cronaca. A cominciare da chi è finito in copertina, dai vincitori. In Spagna ha vinto lo sprint ristretto ad Altea l'eritreo Biniam ...Per l'azzurro, leader della corsa, si tratta della prima vittoria a cronometro dalla quinta tappa dell'dein Francia, nel 2020. 'Il clima dell'Australia mi ha aiutato' Soddisfatto ...

