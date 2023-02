EspoGame | primo evento in Italia a tema Esports e gaming ad essere fruibile anche nel metaverso

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Grazie alla partnership con The Nemesis, l’B2B in programma il 15 e 16 marzo all’sarà disponibilenel, con contenuti extra e in anteprima Cresce sempre di più l’attesa per, l’B2B di riferimento indedicato al mondo degli, dele del web3; l’appuntamento, in programma in presenza il 15 e 16 marzo alla Fiera di Rimini, non sarà però solo ilinteramente dedicato a questi settori, ma farà un ulteriore passo in avanti presentandosicome prima manifestazione in assoluto addisponibilenele la rivoluzione del ...