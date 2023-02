Esperienze gourmet alla Tenuta Cavalier Pepe con gli Atelier del Gusto

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 febbraio 2023)delè la nuova formula ideata dper coccolare i propri ospiti, accompagnandoliscoperta delle prelibatezze irpine abbinate ai suoi vini. Si comincia a febbraio con i Tartufi Irpini e a marzo con i Formaggi Irpini. In, per entrambi i mesi, sono 2 i week end dedicati: il primo sabato 11 e domenica 12; il secondo sabato 18 e domenica 19. A febbraio, fin dal loro arrivo in Cantina, i visitatori saranno immersi in un’esperienza esclusiva tra i sapori e i profumi dei tartufi irpini, a partire dall’accoglienza, continuando con le degustazioni guidate insieme a finger food e a una accurata selezione di vini, passeggiandoricerca del tartufo con il Tartufaio ed il suo Cane, proseguendo con ...