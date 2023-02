Eric Laforge nominato ' Head of Jeep Brand' per l' Europa

TORINO -è stato nominato Head of Jeep Brand Enlarged Europe a partire dal 1° febbraio 2023. Sostituirà Antonella Bruno, che va a ricoprire il ruolo di Head of Peugeot Enlarged Europe....Arrivano novità importanti a proposito di Jeep . In un comunicato la casa automobilistica americana che fa parte di Stellantis ha fatto sapere cheè stato nominato Head of Jeep Brand Enlarged Europe, a partire dal 1° febbraio 2023. Sostituirà Antonella Bruno , che è stata promossa a Head of Peugeot Enlarged Europe....

Passaggio di consegne a capo di Jeep in Europa: Eric Laforge è il nuovo Head of Jeep Brand al posto di Antonella Bruno, che a sua volta passa in Peugeot.TORINO (ITALPRESS) - Eric Laforge è stato nominato Head of Jeep Brand Enlarged Europe a partire dal 1ð febbraio 2023. SostituiràAntonella Bruno, che va a ricoprire il ruolo di Head of Peugeot