“Era il nostro angelo” Il crudele destino si abbatte su Alice | 4 anni | aggredita e uccisa dal cane di famiglia

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023)daldimentre giocava in giardino. Così è mortaStones, quattro, residente con i genitori a Broadlands, Netherfield, Milton Keynes, in Inghilterra. L’animale, un bulldog americano, è stato abbattuto dalla polizia martedì sera dopo che gli agenti sono stati chiamati dai soccorsi intervenuti nella casa dopo l’aggressione. LadiStones aveva preso ilda poche settimane. Purtroppo, mentre giocava in giardino, la bambina è stata attaccata dal. A niente sono valsi i tentativi dei genitori di fermare il, poi portato via dagli agenti specializzati e abbattuto. La casa è rimasta chiusa, con una tenda forense nel giardino sul retro e un ...