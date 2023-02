Enzo Fernadez | Rui Costa | «Non piango per chi non vuole restare»

Leggi su calcionews24

Le parole di Rui dopo la cessione di Fernández: «Ho provato a convincerlo a restare, ma è stato impossibile» Il presidente del Benfica Manuel Rui Costa, ha commentato il trasferimento di Enzo Fernández al Chelsea. Di seguito le sue parole. «Fernández non voleva restare al Benfica. Non ci ha dato alcuna possibilità. Ho fatto del mio meglio, sono triste ma non piangerò per un giocatore che non voleva restare. Quando è arrivato il Chelsea era davvero impossibile fargli cambiare idea».