Enzo Carra | morto l' ex deputato del Pd | aveva 80 anni Era ricoverato per una crisi respiratoria

È morto a Roma nella notte, ex portavoce della Dc quando era segretario Arnaldo Forlani . Aveva 79 anni. Molti i messaggi di cordoglio del mondo politico. "Un uomo buono, colto, intelligente. Un pezzo di storia ...A 79 anni è morto, storico giornalista de 'Il Tempo' ed ex deputato. La notizia è dell'ultima ora. L'ex portavoce della Democrazia Cristiana si è spento a Roma nella notte tra mercoledì 1° febbraio e ...

È morto Enzo Carra, il giornalista ed ex parlamentare. La sua immagine con le manette scatenò la polemica Corriere della Sera

È morto Enzo Carra, giornalista ed ex deputato: la foto del processo in manette scatenò il dibattito Fanpage.it

È morto Enzo Carra, portavoce della Dc di Forlani la Repubblica

E' morto Enzo Carra, ex portavoce della Dc. Subì la violenza della foto in manette durante Mani Pulite e fu r… La Stampa

Addio a Enzo Carra, il giornalista prestato alla politica AGI - Agenzia Italia

Sono passati pochi giorni dal nostro ultimo pranzo: era allegro e curioso come al solito. Trattava la malattia con indifferenza. Lui non ne parlava, gli amici non chiedevano. Al massimo qualche fugace ...Chi c'era". Enzo Carra era un giornalista importantissimo dentro la Rai, un democristiano di ferro, un misto di gentilezza e pugno di ferro: certamente "targato", ma con una cultura che gli impediva ...