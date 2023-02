Empoli | Accardi | «Vicario al Bayern Monaco? Ecco la verità»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le parole di Pietro, ds dell’, sulla sessione di calciomercato appena conclusa. Tutti i dettagli Pietro, ds dell’, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato. PAROLE – «? Sono dei giocatori chiacchierati, inutile nasconderlo, ma ufficialmente non ci è arrivato nessuna richiesta.? Non è assolutamente vero. Mercato in prospettiva? Stiamo ragionando sulla stagione attuale, c’è ancora tanta strada da fare e abbiamo cercato di mettere dentro giocatori funzionali per quello che è il calcio del nostro allenatore. Quindi abbiamo ragionato prettamente su questa stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.