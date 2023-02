Emma Thompson protagonista dell' action thriller The Fisherwoman

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 2 febbraio 2023)si ricicla comewoman e sventa il rapimento di un'adolescente nell'Thereciterà nel prossimod'azione di Brian Kirk The, come rivela Variety. Nel film, l'attrice inglese interpreterà la vedova di un pescatore che, mentre è intrappolata in una bufera di neve del Minnesota, manda a monte il rapimento di un'adolescente e presto scopre di essere l'unica speranzaa giovane vittima. Brian Kirk dirigerà da una sceneggiatura di Nicholas Jacobson-Larson e Dalton Leeb, che sono appena stati scelti per scrivere il film Hot Wheels per Warner Bros e Bad Robot. Il duo sta anche attualmente lavorando a The Fall per Amblin e ...