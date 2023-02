Emanuela Orlandi è morta | lo ha detto Papa Francesco a suo fratello

Leggi su screenworld

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ritiene chesiae lo ha rivelato ad uno dei suoi familiari. Il, Pietro, che ha ricevuto questa terribile confidenza da Sua Santità, lo ha rivelato durante la trasmissione DiMartedì, in onda su La7, condotta da Giovanni Floris. Pietroha raccontato alcuni dettagli di un faccia a faccia avuto con. “Ci hasolo questa frase: ‘sta in cielo’. In quel momento mi si è gelato il sangue. Unche mi dice che mia sorella è“, haildi, scomparsa il 22 giugno del 1983. Il racconto di ...