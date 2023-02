Emanuela Orlandi è morta? La dichiarazione di Papa Francesco a suo fratello Pietro

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 2 febbraio 2023)di, ha rivelato i dettagli di un colloquio avuto condurante l’ultima puntata di DiMartedì, trasmissione condotta da Giovanni Floris e andata in onda su La7 il 31 gennaio. Cinque giorni dopo la sua elezione, il 18 marzo 2013,incontròe la madre: “sta in cielo”, questa laraggelante dopo la quale ildichiese più volte di essere ricevuto dal pontefice per avere dettagli sulla morte della sorella, anche se non gli venne mai data la possibilità di un incontro. “Ci ha detto solo questa ...