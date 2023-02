Elezioni Lombardia 2023 | il confronto tra i candidati alla presidenza – Lo Speciale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) –: l’Adnkronos, in vista del voto del 12 e del 13 febbraio, lancia il primoelettorale con domande fatte da chi produce, vive, lavora, studia e fa sport sul territorio (VAI ALLO). Dal campione olimpionico Filippo Tortu al fondatore della Pfm Franco Mussida, dal presidente di Assolombarda Alessandro Spada a numero uno della ConfcommercioGiorgio Sangalli al presidente di CnaGiovanni Bozzini, a Don Mazzi. Le domande spaziano a 360 gradi deviando dai classici temi da campagna elettorale. Negli studi dell’Adnkronos i quattrodella Regione, Attilio Fontana, per il Centrodestra, Piefrancesco Majorino per il Centrosinistra, ...

Chissà il resto! Leggi Anche dal blog di Livio Frigoli, per me i risultati della giunta Fontana sono sufficienti per fermarla Vorrei chiedere se questo non possa predeterminare, ...Un messaggio che sembra arrivare da un passato remoto, quello di Silvio Berlusconi , che invita i Lombardi a votare alle prossimeregionali. Un invito aperto e accorato a 'votare per Forza Italia, cardine della coalizione di centrodestra'. Il leader azzurro come un disco rotto cita i vecchi refrain (noi che 'abbiamo ...

Perché in Lombardia vincerà il centrodestra Pagella Politica

Elezioni Lombardia: cosa dice Moratti su adolescenza, olimpiadi e clima Adnkronos

Il programma di Letizia Moratti alle elezioni in Lombardia: le proposte del Terzo polo Fanpage.it

La lista Letizia Moratti Presidente alle elezioni in Lombardia 2023: i candidati al Consiglio regionale Fanpage.it

Elezioni Lombardia: cosa dice Ghidorzi su lavoro, adolescenza e sport Adnkronos

Faccia a faccia tra Bianchi, D'Amato e Rocca: l'appuntamento è venerdì 3 febbraio alle 20.30 su Sky TG24. In vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio i candidati si confrontano sui temi più caldi. St ...(Adnkronos) - Elezioni Lombardia 2023: l’Adnkronos, in vista del voto del 12 e del 13 febbraio, lancia il primo confronto elettorale con domande fatte da chi produce, vive, lavora, studia e fa sport s ...