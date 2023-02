Eleonora Incardona | sorpresa piccante per i fan | tutta colpa del vestito

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 2 febbraio 2023)è una delle donne che ha dimostratola propria bellezza in varie occasioni e anche su Instagram sa incantare. In tante circostanze si crede, in maniera errata, che avere una parentela importante nel mondo dello spettacolo possa aprire tantissime porte, ma in realtà nella maggior parte dei casi tutto questo risulta essere molto limitante. Infatti da quandonon è più vista solo come la cognata di Diletta Leotta, ha avuto modo di poter ampliare sempre di più la propria nomea in giro per l’Italia e non solo, diventando una delle giornaliste in assoluto più amate. InstagramNon ci sono davvero dubbi per il fatto chepossa essere ammirata da tutti quanti per la sua bellezza unica e celestiale, perché le bastano ...