Eleonora Cabras eliminata da Amici lancia frecciatine su TikTok

(Di giovedì 2 febbraio 2023)è una dei molti punti interrogativi di questa edizione di. Entrata su richiesta di Raimondo Todaro durante la puntata di domenica 8 gennaio, la ballerina sarda è statain sordina due settimane dopo durante la settimana. Se tanti ballerini sono stati fatti fuori in occasione delle puntate pomeridiane della domenica (come è successo recentemente a Samuel Antinelli e Vanessa Bellini),è stata accompagnata alla porta il lunedì, senza neanche concederle un’uscita di scena fra gli applausi del pubblico. I professori hanno le idee chiare e con la maggioranza dei voti peril banco di #22 è assicurato! pic.twitter.com/fsmddA28oc —Ufficiale (@Ufficiale) ...

"Non ero a conoscenza di essere supportata da così tante persone prima di questa esperienza" Di: Redazione Sardegna Live Non è andata come lei stessa si aspettava, ma, la ballerina 19enne di Sorso, nel suo breve percorso ha dimostrato al pubblico di "Amici di Maria De Filippi" di essere una ragazza talentuosa, brillante e con la testa sulle spalle. ...Dopo Samuel Antinelli e Vanessa Bellini, ancheè stata eliminata da Amici a un passo dal Serale . Entrata solo tre settimane fa per volere di Raimondo Todaro , la ballerina di latino è tornata sui social per ringraziare tutti per l'...

Amici, finisce dopo 3 settimane l'avventura di Eleonora Cabras Cagliaripad.it

Amici, finisce il sogno di Eleonora Cabras: la ballerina sarda eliminata YouTG.net

Per la ballerina di Sorso Eleonora Cabras finisce il sogno ad Amici La Nuova Sardegna

Amici. Eleonora Cabras si esibisce per la prima volta da allieva: per ... Sardegna Live

Eleonora Cabras Amici ballerina chi è Matteo Zenzola Instagram Tag24

La ballerina torna a parlare dopo l’eliminazione: “Percorso breve ad Amici 22” Nonostante sia stata un’allieva del talent per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...