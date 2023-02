Effetto Ucraina sui conti dei big del petrolio. Super profitti per Shell ed Exxon con utili più che raddoppiati in un anno

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il dividendo della guerra fa piovere miliardi nelle casse dei colossi petroliferi. Anche l‘ultimo trimestre del 2022 si è chiuso con un’abbuffata di ricavi e, prima compagnia petrolifera privata al mondo, ha annunciato oggiper 40 miliardi di dollari (36 miliardi di euro) nel 2022, più delle attese e il doppio di unfa. Tra ottobre e dicembre il gruppo inglese ha guadagnato 9,8 miliardi, la seconda cifra trimestrale più alta delle sua storia. L’ amministratore delegato Wael Sawan ha affermato che i risultati dimostrano “la forza del portafoglio differenziato di, nonché la nostra capacità di fornire energia ai nostri clienti in un mondo instabile“. Nonostante i risultati recordnon ha alzato gli stanziamenti per i suoi investimenti in fonti ...

... è difficile vedere come un servizio come ChatGpt possa avere uncosì dirompente sul mondo ... ad esempio, a ChatGpt di commentarvi la guerra in). Tuttavia, un servizio che, per ......2022 in buona parte " precisa la Coldiretti - per le conseguenze del conflitto in atto in...calate le imprese in agricoltura nel 2022 con un saldo negativo di - 3363 realtà proprio per...

(Adnkronos) – Un anno di guerra in Ucraina ha avuto un impatto sull'economia ... "Abbiamo iniziato l'anno con la paura che l'aumento del prezzo del gas avesse avuto un effetto catastrofico sulla ...