Edgardo Greco | il killer della ‘ndrangheta arrestato in Francia | era latitante dal 2006

(Di giovedì 2 febbraio 2023) I carabinieri hannoa Saint’Etienne in. Eradalper un duplice omicidio diavvenuto a Cosenza nel 1991 per il quale era stato condannato all’ergastolo. A carico dipendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura generale di Catanzaro.lo hanno individuato edi militari del Reparto operativo di Cosenza nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Ilera ricercato in relazione al duplice omicidio di Stefano e Giuseppe Bartolomeo, avvenuto a Cosenza il 5 gennaio 1991, e il tentato omicidio di E.?M. avvenuto a Cosenza il 21 luglio 1991. Maturato ...

