(Di giovedì 2 febbraio 2023) Scattano domani idi ciclocross in programma a Hoogerheide (). Per l'appuntamento il commissario tecnico degli azzurri Daniele Pontoni ha convocato Arianna Bianchi, Valentina Corvi e ...

... Carlotta Borello e Asia Zontone per le donne under 23, Filippo Agostinacchio e Davide Toneatti negli uomini under 23, Sara Casasola etra le donne elite, Filippo Fontana negli uomini ...Coppa del Mondo di ciclocross a Benidorm in Spagna: le parole di, quarta.

E' Silvia Persico la speranza azzurra ai Mondiali in Olanda La Gazzetta dello Sport

Italia Silvia Persico per il podio, ci sono anche Sara Casasola e ... Eurosport IT

L'Italia punta tutto su Silvia Persico per la rassegna iridata di ... MTB I

Benidorm Ciclocross: Silvia Persico 4^ in Coppa del Mondo 365mountainbike

IL TRICOLORE DI SILVIA PERSICO: «BEL SUCCESSO ED ORA ... TUTTOBICIWEB.it

Le maggiori speranze per la spedizione azzurre sono riposte in Silvia Persico (Fas Airport Services). La 25enne di Alzano Lombardo ha chiuso al 4° posto la prova di Coppa del mondo in Val di Sole, ...Per l’Italia parteciperanno Federica Venturelli, Asia Zontone, Silvia Persico, Tommaso Cafueri, Davide Toneatti e Filippo Fontana e l’obiettivo medaglia non è irraggiungibile. La grande favorita per ...