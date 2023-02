È morto Enzo Carra | l’ex portavoce della Dc trascinato in tribunale con gli schiavettoni per Mani Pulite

Carra racconterà di quegli anni poi in un'intervista: ' Mio figlio veniva villaneggiato a scuola e fece molta fatica a riprendersi. Io mi rimisi in carreggiata grazie a un amico psichiatra . ...Leggi ancheCarra, ex deputato esposto alla gogna di Tangentopoli: la foto in manette per le telecamere Riabilitato dalla giustizia nel 2004, faticherà a reinserirsi nel mondo dell'...

Enzo Carra, giornalista ed ex parlamentare, è morto a 79 anni. Fecero molto discutere le immagini della sua prima udienza, che lo mostravano in manette. Fu poi condannato e infine riabilitato. Come gi ...È morto nella notte a Roma Enzo Carra, giornalista, portavoce della Dc tra il 1989 e il 1992, poi deputato prima della Margherita e poi del Pd. Era ricoverato da una settimana nel reparto ...