È morto Enzo Carra | ex parlamentare e giornalista

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Èa 79 anniche tra il 1989 e il 1992 fu capoufficio stampa della Democrazia Cristiana e negli anni successivi deputato in tre legislature con la Margherita e con il Partito Democratico. All’inizio degli anni Novanta,fu anche coinvolto nell’inchiesta nota come Mani Pulite, o Tangentopoli, che riguardò l’esteso sistema di corruzione e concussione che coinvolgeva quasi tutti i principali partiti di allora e un pezzo dell’imprenditoria italiana. Nel febbraio del 1993 venne ascoltato come persona informata dei fatti dal procuratore Antonio Di Pietro sulla base di alcune dichiarazioni di Graziano Moro, collaboratore dell’allora vicesegretario Democrazia Cristiana Silvio Lega, riguardanti una presunta tangente di 5 miliardi di lire ricevuta dal partito. ...

