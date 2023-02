Droga | operazione ‘Mare d’inverno’ | arresti anche a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite a, Milano, Perugia e Ancona, a cui si è aggiunto l’arresto in flagrante di un italiano trovato in possesso di 1,5 kg di marijuana e 5 gr di cocaina a Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), altri 25 gr di cocaina trovati in varie aree pubbliche della cittadina, 13 indagati, numerose perquisizioni locali e domiciliari, il sequestro di 25mila euro complessivi in contanti, cellulari e appunti manoscritti. Sono alcuni dei numeri dell’d’Inverno‘ condotta dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro Urbino, che hanno smantellato un giro di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina, destinate al territorio delle province di Pesaro Urbino, Ancona, Rimini e Perugia, con Marotta come sede di spaccio al dettaglio. L’indagine è ...