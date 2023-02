“Dreamtigers” la collettiva di artiste nazionali e internazionali a Bologna

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Lo spazio The Room diinaugura la mostradie interdal 2 febbraio al 30 marzo 2023– Mercoledì 1° febbraio alle ore 18 presso lo spazio THE ROOOM in via Galliera 8 a, si inaugura la mostraa cura di Laura Rositani, unadie interche presenta in esposizione le opere di Lula Broglio, Alejandra Hernández, Joanne Leah, Sara Lorusso, Sara Scanderebech, Ayomide Tejuoso (Plantation). La mostra sarà visitabile fino al 30 marzo 2023. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Mulieris Magazine e il concept studio specializzato nella comunicazione della sostenibilità THE ROOOM per ...